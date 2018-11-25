نفسك تكوني ميك أب أرتست؟.. إليك 12 خطوة بسيطة اتبعيها

محمد اسماعيل - القاهرة - رشا المنيرى:

"المكياج" هوس الكثيرات من الفتيات، والبحث عن أحدث الصيحات ومواكبة الموضة للحصول على إطلالات تحاكي النجوم والمشاهر لم يعد سرًا كما من قبل في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح طرق وتعلم الميكاج متوافر، وانتشرت الفترة الماضية مهنة "الميك أب أرتيست"، والتي لاقت رواجًا واسعًا بين الفتيات وأصبحن يرغبن في تعلمها، ولكي تكوني من "ميك أب أرتيست" إليكي بعض الخطوات التي يجب أن تتبعيها وفقًا لنصائح "الميك أب أرتست" مي الشواطفي:

1. لا بد أن يكون لديها حس فني وموهبة الرسم، والحصول على كورسات تمرين.

2. دراسة علم الألوان وتنسيقها مع بعضها، ومعرفة الخامات ومتابعة كل جديد فيما يخص الميك آب وفنون التجميل العالمية على الإنترنت.

3. معرفة أنواع البشرة وكيفية التعامل مع كل نوع، وتأثير المكياج عليها وأضراره.

4. استعمال المكياج الأصلي والابتعاد تمامًا عن التقليد، وتبدأ بمكياج مناسب لكل بشرة (الوردي للبشرة الفاتحة، والبيج للقمحي)، واختبار درجة "الفونديشن" المناسبة على الوجه وليس على اليد كما يشاع.

5. تتمتع الميك أب أرتيست بشخصية ودودة وهادية وقادرة على الإقناع؛ للتعامل مع اضطراب العروسة في حالة تجهيزها.

6. في يوم تجهيزها للعروسة، غير مقبول تأخر "الميك أب أرتست" على العروسة، ولا بد من استعمال فرش وأسفنجة جديدة، ولا تستعمل فرشاه من وجه عروسة لأخرى حتى لا تنقل البكتيريا.

7. تعرف كيفية إصلاح عيوب البشرة، وتستعين بأدوات الميكاج الرئيسية (أي شادو الألوان الترابية، والماسكرا والكحل، والبودرة وجميع درجات الروج، ومثبتات المكياج).

8. استعمال بودرة لتثبيت المكياج لأصحاب البشرة الدهنية؛ منعًا لحدوث لمعة بالبشرة ووضع أحمر الخدود في أعلى منطقة بالخدود ولا يقترب من الأنف نهائيا.

9. عند استخدام "الهايلايتر" يتم وضعه عند منتصف عظام الأنف، وأسفل الحواجب، وبالنسبة لـ"الأيشادو" يتم وضع الألوان الانتقالية أولا من الأفتح للأغمق تدريجيا وليس العكس، ولا بد أن يكون خط "الأيلاينر" فاتح للجفن ولا يضغطه، ويستحسن وضع كحل بيج للعين في حالة ضيقها.

10. عند استخدام الرموش لا بد أن تكون مناسبًا: (خفيفة لو كان الميك أب خفيف والعكس)، وهناك رموش مغناطيسية جديدة تلتصق دون لزق.

11. أثناء تجهيز العروسة في الشتاء تحديدا، الفتاه تحتاج عناية خاصة ببشرتها، ولا بد من استخدام مقشرات البشرة، وغسلها بالتونر أو ماء الورد قبل النوم، وترطيبها بمرطب مناسب ليلة تجهيز ماكياج العروسة.

12. تحذير الفتيات من استخدام "فونديشن" يوميا قبل الإيفنت أو الزفاف، خاصة أصحاب البشرة الدهنية، ونصحهم باستخدام الألوان الترابية والكشمير والبيج في الشتاء.