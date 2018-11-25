مثبت المكياج المفضل لدى السعوديات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 نوفنبر 2018 05:35 مساءً - في ظل الرطوبة المرتفعة والأجواء الحارة جداً والجلوس أوقاتاً طويلة في الأماكن المغلقة والمكيّفة، يتعرض المكياج للسيلان كما أنه لا يدوم طويلاً. لذلك فإن النساء السعوديات لا يستغنين عن مثبت المكياج، وهن يفضلن في غالبيتهن Fix + من ماك، الذي يساعد المكياج في أن يقاوم تلك العوامل ويدوم لفترة طويلة.

تعرّفي في ما يلي الى فوائد مثبت المكياج Fix + من ماك، وأهم ميزاته.



أهم ميزات Fix + من ماك

- يحتوي على الكثير من الفيتامينات المغذية للبشرة والتي تحافظ على صحتها.

- يساعد في ثبات المكياج مدة طويلة رغم كل العوامل الطبيعية التي قد تتعرض لها البشرة، مثل الرطوبة والحر والهواء الجاف...

- نظراً الى قدرته على حفظ الرطوبة في بشرة وجهك، يحافظ مثبت Fix + على مكياج متألق ونضر وجذاب.

- يعمل على عدم تلطيخ المكياج وسيلانه، وبالتالي أنت لست بحاجة الى تعديل مكياجك أو إعادة وضعه أكثر من مرة.



على ماذا يحتوي؟

مثبت المكياج Fix + من ماك هو الأكثر مبيعاً مقارنة بمنتجات ماك الأخرى، فتركيبته التي تشتمل على الفيتامينات والمعادن وخلاصة الشاي الأخضر والبابونج والخيار، تجعله مثالياً في الحفاظ على بشرة صحية ومكياج مثالي. إضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على عطر السوغي المنشط، الذي تمتصه البشرة بسهولة وبسرعة، مما يعمل على ثبات المكياج لمدة طويلة ومنح البشرة تألقاً لا يضاهى.

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