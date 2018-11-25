علاج أظافر اليد بهذه الخلطات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 نوفنبر 2018 05:35 مساءً - تعاني العديد من السيدات من مشكلة الاظافر التي تبدو غير صحية وعرضة للكسر.تتكون الأظافر من طبقات مغلفة من بروتين يسمى الكيراتين، والأظافر لكي تبدو صحية يجب أن تكون موحدة في اللون والتناسق وخالية من البقع أو تغير لونها.

من ناحية أخرى، ضعف الأظافر وتعرضها للكسر بسهولة وعدم نموها قد يكون أيضاً من علامات الأظافر الغير صحية، لذا عليك اتباع الخلطات التالية واستخدامها كمقوٍّ طبيعي لأظافرك:



أسباب ضعف الأظافر:



• الأظافر الضعيفة والغير الصحية هي نتيجة لإهمال وسوء الرعاية في كثير من الأوقات، فهي تصاب بالضعف عندما تجف وتصبح هشة.

• التعرض لفترة طويلة للماء أو المواد الكيميائية، مثل: المنظفات وطلاء الأظافر، من الأسباب الرئيسية وراء ضعف الأظافر.

وهناك أسلوب حياة صحي وبعض التغييرات الغذائية للعناية بالأظافر السليمة، كما توجد بعض العلاجات المنزلية البسيطة التي يمكن أن تساعد في حل المشكلة وتجعل أظافرك قوية وصحية.





كيفية جعل الأظافر أقوى

وفي ما يلي أهم 4 طرق لجعل أظافرك أقوى بشكل طبيعي:



1. زيت الزيتون: هو وسيلة ممتازة للقضاء على ضعف الأظافر، فهو يساعد على ترطيبها، كما أنه يساعد على إصلاح الأضرار.

طريقة الاستخدام:

قومي بتدليك أظافرك جيداً بزيت الزيتون الدافئ، ثم انتظري 15 دقيقة، واغسليها بالماء، ويكرر 2 أو 3 مرات يومياً.

وبدلاً من ذلك، يمكنك مزج 3 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون الدافئ و1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ثم ضعي هذا المزيج على أظافرك باستخدام قطعة من القطن، واتركيه حتى يجف، ثم ضعي قفازات لينة يومياً قبل الذهاب إلى السرير، وفي الصباح قومي بشطفه مع الماء الدافئ.



2. الشاي الأخضر: إن المواد المضادة للأكسدة في الشاي الأخضر تمنع الأظافر من أن تصبح هشة وتعمل على تقويتها في نفس الوقت، والشاي الأخضر يساعد على التخلص من التشويه الأصفر.

قومي بنقع أظافرك في مغلي الشاي الأخضر بعد تبريده لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة مرتين في الأسبوع.

وبدلاً من ذلك، قومي بنقعها مع 2 ملعقة شاي من الشاي الأخضر والقليل من الملح وبضع قطرات من زيت جنين القمح لمدة 5 دقائق، ثم تمسح بقطعة قماش جافة، وكرري هذا الإجراء مرتين في الأسبوع.

ويمكنك أيضاً مزج بضع قطرات من الشاي الأخضر مع زيت جوز الهند وتدليك أظافرك لمرة واحدة أو مرتين في الأسبوع.





3. بذور الكتان: تحتوي على المغذيات الدقيقة، مثل: فيتامين (ب)، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الليسيثين، الزنك، البروتين، والتي تكون ضرورية لصحة الأظافر، بالإضافة إلى ذلك لديها أوميجا 3 والأحماض الدهنية اللازمة لأظافر صحية.

قومي بفرك زيت بذور الكتان على الأظافر والتدليك بلطف لبضع دقائق قبل الذهاب إلى السرير، ثم قومي بارتداء قفازات للاحتفاظ بالرطوبة.

وأيضاً يمكنك تناوله في نظامك الغذائي اليومي عن طريق إضافة ملعقتين من بذور الكتان إلى الحبوب أو العصائر.



4. خل التفاح: يحتوي على المواد الغذائية المختلفة، مثل: المغنيسيوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والحديد، والتي تعزز صحة الأظافر، كما يمكن منع وعلاج الفطريات بطبيعته الحامضية.

قومي بخلط كميات متساوية من خل التفاح والماء في وعاء صغير، ثم قومي بنقع أظافرك في هذا الخليط لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق مرة واحدة يومياً لبضعة أسابيع.

تابعي أيضاً:

خلطة طبيعية لـ تطويل الاظافر بسرعة

طرق تبييض الاظافر في ست وصفات طبيعية.. تعرّفي إليها

معجون الأسنان وخلّ التفّاح وغيرهما لـ تبييض الاظافر في المنزل