خلطات طبيعية للتخلص من السلوليت المزعج في منطقة الأرداف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 نوفنبر 2018 05:35 مساءً - السيلوليت مشكلة تعانيها أغلب السيدات بشكل خاص، وهو يعود لأسباب كثيرة هرمونية، مع قلّة الحركة، وتغيّر الوزن بشكل ملحوظ، لينتج عن ذلك جلد مكرمش غير مرغوب به، قد يجعلكِ تفقدين الثقة في نفسِك، وتبتعدين حتى عن ارتداء ما تشائين من القطع.

الخليج 365.نت جمع لكِ مجموعة من الخلطات الطبيعية للتخلص من السيلوليت المزعج في منطقة الأرداف.



خليط القهوة وزيت البرتقال والغليسرين



- ملعقة كبيرة قهوة



- ملعقة كبيرة زيت برتقال



- ملعق كبيرة غليسرين



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وابدئي بفرك الخليط على بشرتِك، واستمري بالمساج لمدة 5 دقائق.



لفي منطقة الأرداف بالنايلون البلاستيك الشفاف، واتركي الخليط لمدة 45 دقيقة.



أزيلي الخليط جيدًا، ثم ضعي أيّ كريم أو زيوت مرطبة، ولا تتركي الجلد جافًّا.



كرري الخليط 3- 4 مرات أسبوعيًّا للحصول على النتيجة المطلوبة.



خليط ملح البحر وزيت الزيتون



- ملعقة كبيرة ملح البحر



- ملعق كبيرة زيت زيتون



اخلطي المكونات مع بعضها، وابدئي بتدليك بشرتكِ جيدًا، بحركات عمودية وأفقية، لتحريك الدهون المتراكمة تحت الجلد.



يفضل أن تضعي النايلون الشفاف، لنتيجة أفضل، واتركيه لمدة 45 دقيقة، ثم اشطفي بشرتكِ في الماء.



كرري الخليط 3- 4 مرات للحصول على نتيجة جيدة، بعد أسبوعين تقريبًا، كما يفضل ممارسة الرياضة، ولا تنسي وضع كريم مرطب أو لوشن، بعد الانتهاء من الماسك.



خليط قشر البرتقال مع السكر البني وزيت الزيتون



- ملعقة كبيرة قشر برتقال مطحون



- ملعقة كبيرة سكر بني



- ملعقة كبيرة زيت زيتون



ضعي المكونات مع بعضها على بشرتِك، مع عمل مساج لا يقل عن 5 دقائق، لتنشيط الدورة الدموية.



يمكنكِ وضع النايلون لنتيجة أفضل، ثم اشطفي بشرتكِ بالماء الفاتر.



وكرري الخليط بشكل يومي بخاصة إن كان لديكِ مناسبة مهمّة.

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