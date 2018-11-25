عبايات كويتية أنيقة من الفاشينيستا دلال الدوب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 نوفنبر 2018 05:35 مساءً - تبقى العبايات جزءًا لا يتجزأ من إطلالات أي فاشينيستا خليجية، حتى مع اختياراتها المختلفة للقطع.

في الكويت برز الكثير من تصاميم العبايات المختلفة التي تعتمد على اللون الأسود بشكل خاص، وبعض الموديلات المزركشة.



مدونة الموضة الكويتية دلال الدوب معروفة باختياراتها المميزة والمتنوعة للـ عبايات، يمكن أن تستوحي منها إطلالتك بهذه الموديلات التي تناسب الصبايا المحجبات.



اللون الأسود الملكي هو الأساس بالعبايات الكويتية، لذلك قد نجد الفاشينيستا دلال الدوب تعتمده كثيرًا ، كالعباية باللون الأسود بالأزرار من ناحية الصدر، والمفتوحة من الأسفل، نسقت معها توب ميدي طويلًا باللون الأبيض، وطرحة بنفس اللون، بينما اختارت حذاء باللون الزيتوني بجلد الثعبان، وكلتش أبيض.



قد تعتمد بالنهار العباية بالأكمام الواسعة من خامة الكتان، مع بعض تطريزات الورود باللون الأبيض، وتختار حجابًا باللون الأبيض وهو المفضل لديها ، لإطلالة تناسب المشاوير النهارية.



أما في الليل فيمكنك اختيار العباية الفستان باللون الفضي المصنوعة من خامة الستان الحريرية اللامعة، بالموديل القصير لكي ترتدي معه أحذيتك الفخمة من ماركتك المفضلة، لإطلالة أكثر كلاسيكية.



كما لفتنا اختيار دلال الدوب للعباية بالتطريزات الأقرب إلى الفلكلورية والتي تحمل لمسات الأجواء الصحراوية للبلاد العربية كالعباية الفستان باللون بالأحمر، مع الأكمام المنفوشة، المناسبة لكل أجسام الصبايا، وتصلح لمشاوير بعد الظهر.



وبخصوص العبايات المفتوحة، يمكنك اختيار الخامات القطنية أو الكتان المناسبة أكثر لأجواء الخليج الحارة، كالعباية من دلال الدوب باللون الأسود مع الرسومات الهندسية، نسقت معها توب باللون السومون، وحقيبة ونظارة دائرية الشكل، لإطلالة شبابية من الدرجة الأولى.



والآن، ما رأيك بالعبايات الكويتية من المدونة الخليجية دلال الدوب، هل أعجبتك؟.

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