أحذية الـ Biker Boot من وحي النجمات ومدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 نوفنبر 2018 05:35 مساءً - أحذية البوت أساسية بكل شتاء، ومع العودة لأجواء الماتريكس والمغامرات، ظهرت أحذية الـ Biker Boot أو Motorcycle Boot من جديد، والتي تعتمد في لونها الأساسي على درجة الأسود، مع التطريزات المعدنية اللامعة، وخامة الـ lace، ورباط أنيق يصل إلى أعلى الكاحل.



وقد اختارتها كثير من النجمات ومدونات الموضة هذا العام، مع بداية دخول موسم الخريف، لـ اطلالة كاجوال مختلفة وجذابة، كل واحدة بحسب ذوقها وستايلها الخاص، لكنّ الأهم أن يكون هذا النوع من الأحذية موجودًا بخزانة ملابسِك، وأن تستلهمي التنسيق من النجمات ومدونات الموضة.



درة تجمع بين الكلاسيكية والكاجوال باختيار حذاء الموتوسيكل بأول ظهور لها هذا الموسم بملابس الخريف، اختارت درة حذاء الـ Motorcycle Boot، تركت نصف رباطه مفتوحًا، مع تنورة كلاسيكية وكولون أسود، وتوب باللون نفسه، بدت فيه نحيفة للغاية، وفتحة الساق للتنورة أبرزت طولها، بينما وضعت حقيبة الحزام لغوتشي Gucci من الفيلفت الأزرق الزهري. أروى باللوك المستوحى من أجواء الماتريكس بالكامل اختارت الإعلامية والفنانة أروى مع حذاء الموتوسيكل، مع بنطلون الجلد وتوب بألوان متداخلة، وحقيبة كبيرة من فيندي Fendi، ارتدتها بشكل كورس، ونظارة دائرية أكملت اللوك الكاجوال. العنود بدر بحذاء Motorcycle Boot مع الفستان من المعروف عن العنود بدر هو طريقة تنسيقها للاطلالات بشكل مختلف ومميز، فعندما اختارت بوت الموتوسيكل نسقته مع الفستان وليس البناطيل، كما اعتدنا مع هذا النوع من الأحذية، فقد اختارت فستانًا باللون الاخضر العشبي مع جلد النمر، لاطلالة مميزة للصبيّة طوال أوقات النهار.