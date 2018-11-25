أجمل فساتين السهرة بأكمام طويلة خلال 2018

نادين نجيم بفستان أسود من زهير مراد ظهرت النجمة اللبنانية نادين نجيم بـ فستان أسود من التول، مطرز بخرز فضي على شكل تصاميم هندسية براقة، بتصميم حورية البحر من زهير مراد Zuhair Murad، جاء الفستان بـ أكمام طويلة، ودخل قائمة الأفضل وقتها من بين كثير من الاطلالات، اختارت معه نادين مكياجًا سموكيًّا ثقيلًا زادها فخامة.

مايا دياب بفستان أسود فيلفت من نيكولا جبران بحفل افتتاح مهرجان الجونة لعام 2018، ظهرت النجمة مايا دياب بـ فستان أسود من الفيلفت بتصميم بسيط وهادئ من توقيع نيكولا جبران Nicolas Jebran، بأكمام طويلة منسدلة، اعتمد تصميم الفستان على الحياكة القوية، والقصّة التي تُبرز بها جمالها، نسّقت معه أقراط أذن كبيرة الحجم وطويلة، واعتمدت معه تسريحة الـ Wet Look حتى لا تغطي على جمال الفستان.

رؤى الصبّان بفستان مخملي روز غالبية فساتين الإعلامية رؤى الصبّان، تعتمد على الاحتشام والأكمام الطويلة، وربما هذا ما جعل اطلالاتها محط أنظار الجميع في الوطن العربي، اخترنا منها الفستان باللون البيبي روز مع الأكمام الطويلة المفتوحة.

ياسمين صبري بفستان طويل من يوسف الجسمي عادة ما تميل النجمة ياسمين صبري إلى الفساتين بالأكمام الطويلة، والتي تعتمد في خياطتها على إبراز شكل الجسم، من دون وجود الكثير من الرسومات أو التطاريز، كالفستان الذهبي الميتاليك من يوسف الجسمي، والذي ظهرت به خلال مهرجان الجونة السينمائي.