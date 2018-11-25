جيجي حديد ستغير رأيك في المعاطف الفضفاضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 نوفنبر 2018 05:35 مساءً - لا خلاف على أن كل اتجاه تعتمده عارضة الأزياء العالمية جيجي يتحول إلى صيحة رائجة، فبمجرد مباركتها لأي قطعة تشهد قبولاً غير مسبوق.



إذا كانت المعاطف الفضفاضة موضة من العام الماضي، إلا أن كثيراً من النساء لا يقتربن منها خوفاً من أن يبدون بإطلالة مهلهلة، لكن بعد أن اعتمدتها جيجي حديد في أحدث إطلالاتها، في هذه الفكرة تماماً.



جيجي حديد تعتمد معطفاً فضفاضاً من الكاروهات يبدو أن جيجي حديد استعدت للطقس البارد؛ حيث اعتمدت معطفاً سميكاً من صيحة الملابس الفضفاضة، وجاء المعطف مزيناً بمربعات الكاروهات كبيرة الحجم، لتمزج بين صيحتين يتصدران موضة شتاء هذا العام، جاء التصميم فضفاضاً ولكن مناسب لحجم كتفيها وانسدل بمزيد من الاتساع، يوازن بين الاتجاه الفضفاض وبين أناقتها، كما أن طوله وصل إلى تحت الركبة، لذلك نسقته مع جوارب سميكة وبوت يصل إلى الكاحل.



اختارت جيجي حديد كاروهات مزجت بين الأبيض والبرتقالي والبني، ورغم أنها ألوان غير معتاد ظهورها كاختيار عصري، إلا أنها صاغت الإطلالة إلى مستوى آخر من الأناقة الملائمة لإطلالات النهار. كيفية تنسيق المعاطف الفضفاضة بعد إطلالة جيجي حديد بالطبع ستفكرين في اعتماد معطف فضفاض. أمامك اختيارات متعددة سواء الكاروهات أو معطف الـpear السميك أو المعاطف المصممة من نسيج التوحيد المتصدر موضة هذا العام.



صيحة الملابس الفضفاضة تناسب النساء النحيفات وصاحبات القوام الكيرفي، لاسيما وأنها تخفي عيوب القوام، بشرط اختيار المقاس المناسب.



يسمح المعطف الفضفاض بتنسيق كل القطع الشتوية فإذا كان الطقس بارداً، فلا مانع من اعتماد كنزة صوف برقبة طويلة مع ليجنز وبوت برقبة تصل للكاحل، لإطلالة أكثر أنوثة نسقي المعطف الفضفاض مع فستان شتوي قصير وبوت بعنق متوسط، بشرط أن يكشف المعطف عن تفاصيل القطع التحتية.