كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 05:08 مساءً - الجزائر تواجه تونس استعداداً لكأس أمم أفريقيا 2019

الجزائر

د ب أ يلتقي المنتخب الجزائري لكرة القدم مع ضيفه منتخب تونس نهاية مارس المقبل، ضمن استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون. وذكر الاتحاد الجزائري عبر موقعه الرسمي على الانترنت، أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره التونسي على هامش اجتماع اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، بمدينة الرباط المغربية اليوم الأحد، يقضي بتنظيم مباراة ودية بين منتخبي البلدين في موعد بين يومي 19 و27 مارس. واوضح اتحاد الكرة الجزائري أن تحديد تاريخ المباراة سيتم بالتشاور بين الجهازين الفنيين لمنتخبي البلدين.

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