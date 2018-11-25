كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 05:08 مساءً - تعثر بث مباراة الإسماعيلي ونيجوزي البوروندي في أبطال إفريقيا
الإسماعيلي
تأكد بشكل نهائي عدم نقل مباراة الإسماعيلي أمام نظيره نيجوزي بطل بوروندي عبر البث المباشر، والمقرر انطلاقها مساء الأربعاء المقبل.
الإسماعيلي يواجه بطل بوروندي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.
وجاء عدم نقل المباراة لغياب سيارات وإمكانات البث المباشر، حيث إن جميع مباريات الدوري البوروندي لا تبث عبر الهواء مباشرة.
وبذل محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالإسماعيلي، جهودات كبيرة من أجل بث المباراة، ألا أن غياب الإمكانيات حال دون ذلك.
ومن المقرر أن يتم نقل المباراة مسجلة عبر الموقع الموقع الرسمي للإسماعيلي في وقت لاحق.
يذكر أن الإسماعيلي يشارك في دوري أبطال إفريقيا بصفته وصيفًا للدوري المصري الموسم الماضي.
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