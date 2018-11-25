كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 05:08 مساءً - وكيل كارتيرون يكشف كواليس إقالة المدرب من الأهلي

باتريس كارتيرون

كشف عمر الصادق وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهليكواليس رحيل الأخير عن القلعة الحمراء.

الأهلي أقال كارتيرون عقب الخروج من البطولة العربية وخسارة البطولة الإفريقية خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين.

وقال الصادق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر أثير راديو" أون سبورت" : "لم يتم إبلاغ كارتيرون بالرحيل عن الأهلي بشكل رسمي قبل مباراة الوصل".

وتابع: "علمنا قبل مباراة الوصل بقرار رحيل كارتيرون بالصدفة، واستقبل المدير الفني الخبر عن طريق أحد الأشخاص في الجهاز الفني".

وأضاف: "كارتيرون لو أتيحت له الفرصة كاملة كان سيقدم المردود المطلوب منه من قبل جماهير المارد الأحمر".

وأردف: "المدرب الفرنسي تسلم الفريق في بطولة إفريقيا وكان متزيلًا مجموعته ونجح في الصعود بعد صدارة المجموعة رغم توليه المسؤولية قبل مباريات دوري المجموعات ببطولة إفريقيا بيومين فقط".

واختتم:" انهيار الأهلي مع كارتيرون كان قبل مباراة العودة أمام وفاق سطيف الجزائري والإصابات كانت من أهم العوامل التي أثرت على أداء الفريق داخل الملعب".