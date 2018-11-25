كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 05:08 مساءً - إصابات بالجملة في كتيبة برشلونة

برشلونة

يعاني نادي برشلونة الإسباني من عدة غيابات في صفوفه، بيبب الإصابات بين لاعبي الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة أعلن قبل قليل إصابة الثنائي سيرجي روبيرتو ورافينيا ألكانتارا، موضحًا مدة غيابهما.

وكشف البارسا أن رافينيا يعاني من قطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى للقدم .

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن روبيرتو ورافينيا ينضمان إلى سيرجي سامبر، توماس فيرمايلين، إيفان راكيتيتش وفيليب كوتينيو، في قائمة المصابين.

ولكن يمكن لكوتينيو أن يعود ضد اأيندهوفن مساء الأربعاء في منافسات دوري أبطال أوروبا.

كوتينو تعرض للإصابة أمام إنتر ميلان يوم 6 من شهر نوفمبر، أما راكيتيتش عاني من إصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده كرواتيا أمام إسبانيا.

وسامبر تعرض للإصابة أثناء مواجهة البارسا أمام كولترال ليونيسا بكأس الملك، وفيرمايين عانى من تمزق في العضلة ذات الراسين للفخذ الأيمن خلال المشاركة مع منتخب بلاده بلجيكا أمام سويسرا في منتصف شهر أكتوبر.