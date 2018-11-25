كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 05:08 مساءً - أخطاء قاتلة وراء انتشار الأمراض في العصر الحديث

قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، أن انتشار الأمراض زاد بشكل ملحوظ فى الأعوام الماضية حيث لاحظنا انتشار الكثير من الأمراض الخطيرة بين الشباب والأطفال كانت قاصرة على كبار السن فقط، وهذا بسبب تغير بعض الأنماط فى حياتنا.

وأضاف "سعيد" أن هناك 4 عادات خاطئة يتبعها معظم الناس فى حياتهم اليومية تدمر المناعة وتعرضنا لعدد كبير من الأمراض هى:

-الإكثار من تناول الأطعمة السريعة والجاهزة والمعلبة واللحوم المصنعة.

- عدم شرب الماء بكميات كافية فهذا يعرض الخلايا للتلف ويسبب ضعف التركيز ويخفض كفاءة أجهزة الجسم وللأسف هذا يحدث كثيرا فى الشتاء.

- الإسراف فى تناول الطعام وتناول الشاى والقهوة والنسكافيه بعد الطعام.

- عدم النوم الهادئ المعتدل ليلا بوقت كافى للجسم لضبط الايقاع الهرمونى بالجسم مما يعظم الاستفادة من كل ما نأكله .