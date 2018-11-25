كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 05:08 مساءً - أخطاء قاتلة وراء انتشار الأمراض في العصر الحديث
قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، أن انتشار الأمراض زاد بشكل ملحوظ فى الأعوام الماضية حيث لاحظنا انتشار الكثير من الأمراض الخطيرة بين الشباب والأطفال كانت قاصرة على كبار السن فقط، وهذا بسبب تغير بعض الأنماط فى حياتنا.
وأضاف "سعيد" أن هناك 4 عادات خاطئة يتبعها معظم الناس فى حياتهم اليومية تدمر المناعة وتعرضنا لعدد كبير من الأمراض هى:
-الإكثار من تناول الأطعمة السريعة والجاهزة والمعلبة واللحوم المصنعة.
- عدم شرب الماء بكميات كافية فهذا يعرض الخلايا للتلف ويسبب ضعف التركيز ويخفض كفاءة أجهزة الجسم وللأسف هذا يحدث كثيرا فى الشتاء.
- الإسراف فى تناول الطعام وتناول الشاى والقهوة والنسكافيه بعد الطعام.
- عدم النوم الهادئ المعتدل ليلا بوقت كافى للجسم لضبط الايقاع الهرمونى بالجسم مما يعظم الاستفادة من كل ما نأكله .
شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء قاتلة وراء انتشار الأمراض في العصر الحديث على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .