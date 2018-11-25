كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 05:08 مساءً - مفاجأو - ريال مدريد يقترب من ضم إدين هازارد بالشتاء

إدين هازارد

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة بشأن لاعب فريق تشيلسي "إدين هازارد" وخطوة انتقاله إلى صفوف فريق ريال مدريد.

النادي الملكي حاول الحصول على خدمات اللاعب البلجيكي خلال موسم الانتقالات الصيفي الماضي، ولكن الإدارة فشلت في حسم تلك الصفقة.

واعترف "هازارد" بعد ذلك أن انتقاله إلى سانتياجو برنابيو يُعد حلمًا بالنسبة له.

وحسب شبكة " Ok Diario" الإسبانية، فإن إدارة تشيلسي قد توافق على الاستغناء عن خدمات "هازارد" في الميركاتو الشتوي المرتقب.

وأشارت إلى أن مسئولي البلوز يخشون رحيل لاعب ليل السابق في وقت لاحق مقابل ثمن منخفض ولذلك فهم يفضلون الموافقة على رحيله إلى بطل أوروبا في شهر يناير القادم.

وأوضحت أن إدارة تشيلسي تعلم جيدًا أنها ستحقق أرباح كبيرة حال رحيل اللاعب صاحب الـ27 عامًا إلى المرينجي.

يُذكر أن العقد الحالي لـ"هازارد" سينتهي في تشيلسي في عام 2020.