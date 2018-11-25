كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 05:08 مساءً - برنامج جديد لاكتشاف مواهب اللاجئين في مخيم شاتيلا بـ لبنان

قال وليد معروف مدرب دبكة وعضو لجنة التحكيم بالمسابقة ستار المخيم من بيروت، إنَّ الهدف من المسابقة هو اكتشاف مواهب الأطفال والشباب الفنية الموجودة فى مخيم شاتيلا بـ لبنان.

وأضاف معروف، خلال لقائه ببرنامج «يوم جديد»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، أنَّ الصورة فى مخيم شاتيلا للشباب ليست للمخدرات والفوضى وإنما هى بها الكثير من المواهب الفنية، لذلك أردنا تحويل الصورة الذهنية المأخوذة عن مخيم شاتيلا.

وأوضح معروف، أنهم فوجئوا بالمواهب الفنية الدفينة لدى الشباب فى مخيم شاتيلا، لافتًا إلى أن المسابقة تعمل على دعم هذه المواهب بوضعها على أولى خطوات السلم الفني.

ودعا معروف، رجال الأعمال فى مختلف الدول العربية، لدعم هذه المواهب الفنية ماديًا لمحاولة تحقيق أحلامهم فى النجاح والشهرة.