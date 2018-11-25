كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 05:08 مساءً - إصابة 17 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى ببنى سويف



أصيب اليوم 17 شخصا فى انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى فى الاتجاه البحرى بالقرب من نفق أبو صالح دائرة مركز ناصر شمال المحافظة. ونقلت السيارات التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف المصابين، والذين تنوعت إصابتهم ما بين "كسور - اشتباه ما بعد الارتجاج - كدمات - جروح قطعية" إلى مستشفى الجامعة لتلقى الخدمة الطبية اللازمة.

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