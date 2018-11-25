المؤتمر الأول بين "المصري لحقوق المرأة" و"الشباب والرياضة" في بني سويف

عقد المركز المصري لحقوق المرأة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المؤتمر الأول في إطار فاعليات الحملة القومية للتوعية بالمحليات بمحافظة بني سويف.

وبدأت فاعليات المؤتمر بتوجيه أحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف الشكر إلى المركز المصري لتعاونه الدائم مع الوزارة، ثم تحدث عن دور وزارة الشباب والرياضة ببني سويف في تدريب الشباب والشابات لخوض انتخابات المحليات القادمة.

واستعرض محمد أحمد، نائب عن وزير الشباب والرياضة، دور وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية من حيث الندوات والمؤتمرات المختلفة التي تنفذها الوزارة، والتي تهدف من ذلك حث وتحفيز الشباب على خوض انتخابات المحليات القادمة.

و تحدث هاني أبوالقمصان، حول أهمية التعاون بين المركز المصري لحقوق المرأة وبين وزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر هو نتاج التعاون المشترك، والذي بدأ منذ عدة سنوات وعلى مدار ثلاث وزراء متعاقبين لوزارة الشباب والرياضة.

ويهدف المؤتمر إلي رفع وعي وتثقيف أطياف المجتمع المختلفة في كل محافظات مصر، كما أنه يأتي في إطار الحملة القومية لتغطية محافظات مصر كلها، من قيادات شابات من أبناء المركز المصري لحقوق المرأة والذي قام المركز بتأهيلهن ومن ثم يتم تكليفهن بالتحدث في المؤتمرات التي سوف تستكمل وتعقد في باقي محافظات مصر.

وأوضحت سحر صلاح، منسقة مشروع تمكين المرأة في المحليات، دور المركز المستمر في تأهيل ورفع مهارات القيادات النسائية الشابة لخوض انتخابات المجلس المحلي، وأن المتحدثات في مؤتمر اليوم هن متدربات سابقات مع المركز المصري.

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