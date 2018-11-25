"المرأة العربية" تعقد دورة تدريبية عن مهارات القيادة والتواصل بالأردن

تعقد منظمة المرأة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة دورة تدريبية بعنوان "دورة تنمية مهارات المرأة العربية في القيادة والتواصل"، بالعاصمة الأردنية عمان.
يأتي ذلك تحت رعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال عضو المجلس الأعلى للمنظمة عن المملكة الأردنية الهاشمية، في الفترة من 26 : 29 نوفمبر 2018.
وتستهدف الدورة القيادات النسائية الشابة المرشحة لتبوء مناصب قيادية بالدول العربية، ويتضمن جدول أعمالها العديد من الموضوعات من بينها "مفهوم القيادة وأهميتها وأنواعها، ومسألة القيادة والصورة النمطية للأدوار الاجتماعية، ومفهوم التواصل وأهميته وتقنيات التواصل الحديثة، وتحديات التواصل السياسي في المجتمعات العربية".
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