بالفيديو| منة شلبي وهاني عادل يشاركان في حملة "القومي للمرأة" لمواجهة التحرش

أطلق المجلس القومي للمرأة، الحملة القومية ضد التحرش الجنسي، التي يشارك فيها عدد من الشركاء، بينهم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والمفوضية الأوروبية في مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة الفرنسية للتنمية في مجال النقل والمواصلات، وبعض الشركات الخاصة والمؤسسات.

وجاءت الحملة ضمن فعاليات الـ16 يوما، التي تهدف للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث يشارك المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كوني".

وكان من ضمن ضيوف الحملة، الفنانة منة شلبي والفنان هاني عادل، حيث ظهرا في إعلان ترويجي للحملة، الذي هدف لمواجهة التحرش والوقوف بجانب الفتيات اللاتي يتعرضن لهذا الخطر، وذلك تحت شعار "واجهوا التحرش، اقفوا معها مش ضدها".

وذكرت الفنانة منة شلبي، أن التحرش جريمة والمتحرش مجرم قائلة: "ليه دايما بندين البنت، وتصبح مهانة ومدانة"، وشاركها في الإعلان الفنان هاني عادل متابعا: "في بنات بتتكلم وفي بنات بتسكت، التحرش جريمة ضد المجتمع كله مش البنت بس".

​