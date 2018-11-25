مكسيم خليل ينفي عقوقه لوالدته بنشر صورة معها.. والجُمهور يُشكك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض الفنان السوري مكسيم خليل لهجوم كبير منذ فترة بسبب انتشار أخبار عن إيداعه والدته في دار المسنين بسوريا.

وبحسب تلك الأخبار، فإن خليل تخلى عن والدته وتركها وهاجر إلى فرنسا، كما قامت بعض المواقع بتسريب فيديو لقاء خاص مع ستيلا خليل والدة الفنان السوري من دار العجزة.

وكشفت بعض المصادر أن والدة خليل وهي سيدة روسية درست المكياج وتصميم الأزياء المسرحي، وعملت فترة طويلة في سوريا، تُعاني بسبب عقوق أبنائها وخصوصًا ابنها الفنان مكسيم خليل.

ولم يرد خليل على هذه الأخبار واكتفى بالعيش بشكل طبيعي، مُتجاهلًا كُل ما كُتب وتم تداوله، لكنه اختار الرد أخيرًا عندما نشر اليوم صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه الخاص في "إنستغرام".

وتفاعل عدد من متابعي خليل مع الصورة، حيث رأى عدد كبير منهم أن خليل نفى بهذه الصورة كل الأخبار التي انتشرت عنه فيما يخص والدته، فيما تساءل آخرون عن سبب تأخر الفنان السوري لهذا الوقت وعدم نشره أي صورة أو فيديو سابقًا.

إلا أن هناك عددا كبيرا شكك في الموضوع وقالوا إن الصورة تم التقاطها من دار العجزة، كما وعلقوا على عدم التفاف والدته له في الصورة ومحاولتها النظر للجهة الأخرى، مؤكدين كذلك أن هذه الصورة تؤكد الأخبار ولا تنفيها.

يُشار إلى أن الفنان السوري مكسيم خليل متزوج من مواطنته الفنانة سوسن ارشيد ويقيم هو وعائلته في فرنسا.