نُهى نبيل ترُد "الصاع صاعين" لمُعلّقة استفزّتها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل على السخرية التي تعرضت لها من جانب إحدى متابعاتها عبر حسابها في "تويتر" خلال ترويجها لخصومات إحدى العلامات الخاصة بالملابس.

وقامت المتابعة بالرد على الفاشينيستا الكويتية بشكل ساخر بأنها سوف تستغل الخصم للحصول على إطلالة مثل إطلالتها الرائعة، مستعينة بصورة قديمة لنهى نبيل في بداية عملها كفاشينيستا.

وعلقت نهي نبيل على تغريدة المتابعة بشكل حاد، قائلة: "هذا من زارا.. مو جولي شيك.. غالي عليج شوي".

وكانت الفاشينيستا الكويتية، نهى نبيل، وجّهتْ رسالة إلى كلّ الشّامتين في غرق منزلها، وما يحدث للكويتيين من أضرار، بسبب الطّقس السيء، عبر مقطع فيديو بحسابها على تطبيق "سناب شات"، قائلة: "قل للشامتين صبرا فإن نوائب الدنيا تدور".

وأضافتْ: "في ناس قليلة قاعدة تتشمت في الكويت والكويتيين واللي قاعد يصير معاهم إن كان مشاهير أو غير مشاهير ويقولون غضب وابتلاء".