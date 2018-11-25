كريستيانو رُونالدو يُطيح بسيلينا غوميز من عرش "إنستغرام".. وهذا عدد مُتابعيه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نجح النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو في الإطاحة بالمطربة والممثلة الشابة الحسناء سيلينا غوميز وهز عرشها على "إنستغرام" الذي لطالما تصدرت فيه قائمة أكثر المشاهير متابعة.

جاء نجاح رونالدو بعد سنوات احتل فيها المركز الثاني بعد سيلينا، ولكنه تخطى عدد متابعيها الـ144,308,767 بعدد متابعين يصل إلى 144,309,204.

وعلى الرغم من ذلك فالفارق بسيط بين النجمين، إلا أن عدد متابعي "كريستيانو" بلغ مؤخرًا حوالي 146 مليوناً على "إنستغرام".

https://www.instagram.com/cristiano/?utm_source=ig_embed

ووفقًا لما نشرته مجلة "elle" الفرنسية، يأتي ذلك بعد اتخاذ سيلينا قرارًا بأخذ فترة راحة بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كان آخر منشور لها على "إنستغرام" في يوم الـ 23 من سبتمبر الماضي.

وقد أفادت التقارير بأن سيلينا أخذت بعض الراحة لتلقي العلاج النفسي، كما تحدثت عدة مرات بشأن تخليها عن "إنستغرام" وكشفت أنها حتى لم يعد التطبيق متاحًا لديها، إذ قالت للمجلة: "لم أعد نشطة على الإنترنت، ولا أمتلك كلمة المرور الخاصة بحسابي على إنستغرام".

كما أوضحت السبب وقالت: "يعتبر إنستغرام مكاناً مليئًا بالزيف بالنسبة لي، وأعلم أن لصوتي دورًا بارزًا جدًا، ولكني لا أستهين به أيضًا، فأنا حريصة جدًا بشأن كل شيء وخاصة حياتي الشخصية، ولا أكترث أن يراني الناس على طبيعتي، فأنا أعيش حياتي بالطريقة التي أريدها ولا أحاول الاختباء".

https://www.instagram.com/selenagomez/?utm_source=ig_embed

ثم اختتمت حديثها مع المجلة قائلة: "الأمر يتعلق ببذل الجهد، فإذا كان بإمكاني قضاء بعض الوقت مع أصدقائي، سأفعل ذلك دون تردد، ولذلك اتخذت قرار الابتعاد عن الإنترنت وإنستغرام".

يذكر أنه في أواخر شهر سبتمبر ظهرت سيلينا في بث مباشر على إنستغرام وقالت: "الأرقام لا تهم، فأنا لا أهتم بعدد المتابعين لدي، إلا أنه لضرب من الجنون أن الكثير من الأشخاص مهووسون بذلك، فلتهدؤوا قليلًا".

وبينما تربع "كريستيانو رونالدو" على عرش "إنستغرام" تليه سيلينا غوميز في المركز الثاني، احتلت "أريانا غراندي" المركز الثالث بعدد متابعين يصل إلى أكثر من 132 مليونا، بينما تأتي "كيم كارداشيان" في المركز الرابع بأكثر من 119 مليون متابع.