5 قواعد التزموا بها لرحلة طيران مريحة

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي-

قد يواجه بعض الركاب مشاكل ونزاعات عدة مع مسافرين آخرين أثناء رحلات الطيران، الأمر الذي يتطلب من بعضهم الالتزام بمجموعة من آداب الطيران، من أجل مرور هذه التجربة بشكل أفضل وأكثر سلاسة.

وتنصح صحفية ومدونة الطيران بينيت ج. ويلسون، باتباع بعض الإرشادات البسيطة للاستمتاع برحلة الطيران بأكثر قدر ممكن. إليكم هذه الإرشادات، بحسب موقع "سي إن إن" الأمريكي.

1- احجزوا مقاعدكم مسبقًا

إذا كنتم تريدون الجلوس مع عائلتكم أو أصدقائكم، قوموا بالتخطيط وفقًا لذلك. هناك الكثير من الركاب الذين يطلبون من المسافرين الآخرين التخلي عن مقاعدهم، بهدف جلوسهم بالقرب من الأشخاص الذين يسافرون معهم، ولكن، تذكروا أن هؤلاء قد حجزوا هذه المقاعد قبل أشهر كثيرة أو حتى دفعوا مقابل الحصول عليها.

2- احملوا معكم وجبات خفيفة مغذية للتخفيف من الضغط

السفر مرهق بما فيه الكفاية، وقد يساهم سلوك سيء من أحد المسافرين بالتأثير على رحلتكم بشكل سلبي، لذا، حاولوا التخفيف من نسبة تعرضكم للتوتر من خلال حمل وجبات خفيفة تحبونها وتجلب لكم السعادة، ومن خلال تزويد أنفسكم بكتاب أو سماعات الأذن التي تحجب الصوت والضجة.

3- تذكروا مشاركة الخزائن العلوية مع الركاب الآخرين

بفضل رسوم الأمتعة التي تفرض على المسافرين، يحاول العديد من الأشخاص حمل جميع ممتلكاتهم معهم على متن الرحلات الجوية، ولكن، لا يمكن للصناديق العلوية تحمل سوى عدد معين من الحقائب، لذا، إن كانت قد نفذت مساحة الخزائن العلوية، فستقوم شركة الطيران بتحمل تكاليف شحنها، لذا لا تنازعوا المسافرين الآخرين على المساحة.

4- حافظوا على هدوئكم، رحلات الطيران لا تسير بسلاسة دائمًا

مهما كان السبب، تأخر الرحلة، أم أطعمة غير لذيذة، أم مقاعد غير مريحة، فهذه ليست مشكلة المسافرين الآخرين، تحلوا بالهدوء ولا تزعجوا من حولكم.

5- اطلبوا المساعدة من مضيفي الطيران

مضيفو الطيران وظيفتهم ليست تقديم المشروبات ووجبات الطعام فقط، بل الحفاظ على سلامة الركاب، والتدخل في حالة وجود أي شخص يزعج الركاب على متن الرحلة، لذا اطلبوا مساعدتهم إذا احتجتم لها.