كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 03:51 مساءً - بالفيديو.. بارما يقهر ساسولو ويقفز للمركز السادس بالدوري الإيطالي
بارما
تقدم فريق بارما إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه ساسولو 2 /1 اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة عشر من المسابقة.
وتقدم الإيفواري كواسي جيرفينيو بهدف لبارما في الدقيقة السادسة ثم أضاف البرتغالي برونو ألفيس الهدف الثاني في الدقيقة 25.
وتكفل السنغالي كوما باباكار بتسجيل الهدف الوحيد لفريق ساسولو في الدقيقة 36 من ضربة جزاء.
الفوز رفع رصيد بارما إلى عشرين نقطة في المركز السادس بفارق نقطة واحدة عن ساسولو صاحب المركز الثامن.
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