كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 03:51 مساءً - لهذا السبب.. هاري وميغان يلجآن لقلعة وندسور

قال الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان إنهما سينتقلان إلى مقر فروغمور الملكي في وندسور أوائل العام المقبل لتضع زوجته أول مولود لهما في الربيع.

وقال الزوجان في بيان "وندسور مكان له خصوصية شديدة لدى الأسرة الملكية، وهما سعيدان بأن مسكنهما الرسمي سيكون في وندسور". وتزوج الاثنان في قلعة وندسور في مايو.

ويعتبر مقر فروغمور، غربي لندن في مقاطعة بيركشاير، جزءاً من مسكن العائلة المالكة منذ القرن الثامن عشر، والذي يأتي اسمه من وفرة الضفادع في الأراضي المستنقعية المنخفضة.

ومنذ خطوبتهما في العام الماضي، كان هاري وميغان يعيشان في نوتنغهام كوتج في قصر كنسينغتون في لندن، حيث يعيش ويليام شقيق هاري، وزوجته كيت وأطفالهما جورج وشارلوت ولويس.