كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 03:51 مساءً - رئيس جامعة المنيا يفتتح الأسبوع البيئي الرابع

افتتح اليوم الأحد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال، نائبه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأسبوع البيئي الرابع، الذي ينظمه قطاع شؤون البيئة وخدمة المجتمع بالتعاون مع وزارة البيئة، وذلك خلال الفترة من 25 حتى 29 من نوفمبر الجاري؛ تفعيلاً لدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي وتنمية البيئة.

حضر الافتتاح أمام مبنى رئاسة الجامعة، عمداء الكليات ووكلائها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة دائمًا تواقة للتميز في مختلف قطاعاتها وتخصصاتها، لافتا لتنظيم الجامعة لهذا الأسبوع البيئي بهدف نشر الثقافة البيئية، واستثمار طاقات الشباب، واكتشاف الطلاب المتميزين في العمل البيئي وتوعيتهم بقيمة العمل التطوعي إضافة إلى تنمية الوعي البيئي في إقليم الصعيد.

وقال الدكتور محمد جلال إن فعاليات الأسبوع ستبدأ بعقد ندوات ثقافية وتوعوية في المجال البيئي بجميع كليات الجامعة حول أهمية البيئة وكيفية المحافظة عليها، إلى جانب ندوة بعنوان "المفاهيم البيئية والأسلوب العلمي لحل المشكلات ومفهوم التنمية المستدامة".

وتأتي الندوة بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل عن تدوير المخلفات، وأعمال التشجير، والأعمال الفنية واللوحات الجدارية وأعمال النظافة ودهانات البلدورات الجامعة وأسوارها والتي يقوم بها مجموعة أصدقاء البيئة بكليات الجامعة بإشراف وكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.