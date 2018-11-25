كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 03:51 مساءً - خالد فودة يتفقد الاستعدادات لمؤتمر "إفريقيا 2018"

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، استعدادات المدينة لانعقاد مؤتمر "إفريقيا 2018" والتي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، فى نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية" خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ.

حضر المؤتمر عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.

ورافق المحافظ في جولته اللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي والمهندس جمال أبو الهدى المشرف على المشروعات والمهندس الاستشاري فؤاد توفيق، والعميد مصطفى عابدين، مدير إدارة مرور جنوب سيناء.