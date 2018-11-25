كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 03:51 مساءً - محافظ دمياط : ترقية 14.5 ألف معلم بنطاق المحافظة

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، القرارا رقم 571 بتاريخ 25 نوفمبر 2018، بشأن ترقية 14534 معلم من أعضاء هيئة التدريس شاغلوا الوظائف من المعلمين القائمين على التدريس وما يقابله من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا.

وكذلك أخصائي الصحافة والإعلام التربوي وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومن حصلوا على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، على أن يتم منحهم بدل الاعتماد المقرر قانونا اعتبارا من ديسمبر التالي لصدور هذا القرار.

كما يلحق بهذا القرار كل من تثبت للجنة التظلمات أحقيتهم في الترقية في هذه المرحلة ويصرف لهم بدل الاعتماد والعلاوة المقررة قانونا أسوة بزملائهم.