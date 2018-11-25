كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 03:51 مساءً - تموين المنيا يحرر 140 قضية بمركز مغاغة
حررت مديرية التموين، اليوم، 140 قضية متنوعة بمركز مغاغة بالمنيا، خلال حملة تفتيشية تضم إدارة الرقابة ومباحث التموين بالتعاون مع الوحدة المحلية بمغاغة، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، وضبط الأسعار، وقمع الغش والتدليس ومحاربة جشع التجار والتصدي للمخالفين وتغليظ العقوبات.
وقال اللواء إيهاب زهني رئيس مركز مغاغة، إن الحملة أسفرت عن تحرير 116 محضر تموين في مجال متابعة المخابز البلدية، كما تم تحرير 24 محضر متنوع، وضبطت الحملة 120 شيكارة أسمدة و400 كجم أرز و300 كجم مكرونة و30 كجم دقيق و50 لتر زيت، وتم التحفظ على المضبوطات وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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