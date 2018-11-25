كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 03:51 مساءً - محافظ مطروح يعلن الانتهاء من إنشاء مستشفى السلوم ديسمبر
أعلن اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، خلال تفقده لعملية تطوير مستشفى السلوم، أنه سيتم الانتهاء من إنشاء المستشفى في نهاية ديسمبر المقبل، مع البدء في تجهيزها لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي المدينة والأشقاء من ليبيا مع توفير فرص لأبناء السلوم بها.
ووجه المحافظ، اليوم، خلال زيارته لمدينة السلوم يرافقه النائب مهدي العمده عضو مجلس النواب بعرض دراسة إقامة إدارات للصحة والتعليم والزراعة خاصة بمدينة السلوم، مشددا على سرعة إعادة الشئ لأصله بمنطقة كورنيش المدينة.
وصدق محافظ مطرح على تشغيل 15 فنيا وعامل بمدارس السلوم و10 مدرسين بالمعهد الأزهري من أبناء السلوم لسد العجز في عدد من التخصصات، كما وافق على استكمال إنشاء الوحدة المحلية بقرية "بق بق" مع عرض موقف إعادة بناء مدرسة القرية.
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