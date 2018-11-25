موظف لمحكمة الأسرة: "طلقيتي خربت بيتي وباعت دهبها علشان السحر والدجالين"

استمعت محكمة الأسرة بمجمع محاكم السويس، اليوم، لدفاع موظف اتهمته طليقته بالتهرب من الإنفاق على أبنائها، مؤكدًا أنها كانت تنفق أمواله على الدجالين والسحرة، مطالبًا بعرضها على طبيب نفسي.

وقال الموظف "خ. م. س"، إن طليقته اعترفت لجيرانهما، إنها سيطرت عليه لسنوات عن طريق السحر، مؤكدًا أنها تعاني من الهلوسة باستمرار: "عانيت أنا وأولادي كثيرًا بسبب إنفاقها أموالنا على الدجل والشعوذة، وخلال ثلاثة أعوام باعت مصوغاتها، بسبب سعيها وراء المشعوذين في المحافظات، لذلك طلقتها لأني أريد الحفاظ على أولادي وتربيتهم على النهج الإسلامي.. خربت بيتي بسبب السحر".

وأضاف الموظف للقاضي: "قبل أن أطلقها اعترفت بأنها كانت تربطها علاقة بقارئة فنجان، تصحبها للسحرة في المحافظات، هذا أمر أصابني بالجنون، ورغم أنني أعلم أن ما تقوله تخاريف، ولكني خشيت على أولادي منها لأنها اقتربت من الجنون، وأطالب بعرضها علي طبيب نفسي".

من جانبها، اتهمت السيدة طليقها بأنه يريد التهرب من التزاماته المالية الخاصة بها وأولادها.

وكانت الزوجة "م . ن. أ" 30 عامًا، أقامت دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالسويس، رقم 7654 لسنة 2018، تطالب زوجها بسداد نفقات أبنائها بعد قيامه بتطليقها غيابيًا.

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