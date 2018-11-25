اعرب "بسملة تلميذة سوداء".. موجه لغة عربية يسخر من لون بشرة طفلة: "الكلمة وجعتك أوي"

كعادتها استيقظت مبكرًا مستقبلة يوم دراسي جديد تحمل بداخلها أمنيات الطفلة الصغيرة، لكنها لم تدرك بأن هذا اليوم يحفر بداخلها ذكرى سيئة، ويزيد من مشاعر الحزن لديها، فأصبحت الطالبة بسملة علي عبد الحميد، من ضحايا التنمر، على يد موجه مادة اللغة العربية الذي سخر من بشرتها السوداء.

ترجع تفاصيل الواقعة التي نشرها شاب نوبي يدعى حمدي سليمان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث حصل المنشور على ما يزيد 3000 آلاف مشاركة بين رواد التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن غضبهم تجاه ما حدث مع الطفلة الصغيرة.

أوضح المنشور أنه بعدما أجابت "بسملة"، طالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الشهيد محمد جمال صابر الإعدادية المشتركه في مدينة دمياط، على الأسئلة التي طرحها موجه اللغة العربية داخل الفصل، قام بسؤالها عن اسمها فأجابته، ليرد الموجه قائلًا: "بسمله تلميذة سوداء.. من يعرب هذه الجملة؟".

استقبلت الطالبة السؤال بحزن وبكاء شديد بسبب السخرية من ملامح بشرتها، ليزيد الموجه من بكائها قائلا لها: "لو مبطلتيش عياط هخرجك بره الفصل.. هي الكلمة وجعتك أوي كده"، بحسب ما ذكره المنشور المتداول.

قضت الطالبة باقي اليوم في البكاء من هذه السخرية، ورغم استغاثة زملائها بالأخصائي الاجتماعي في المدرسة، لكن لم يحدث شيء، فظلت الفتاة طيلة 5 أيام رافضة الذهاب للمدرسة وتابع المنشور: "بسملة فضلت خمس أيام في البيت مبتروحش المدرسة، كرهتها وكرهت التعليم كله".

وأنهى الشاب النوبي، حديثه في المنشور، بطلبه بتفعيل المادة 53 من الدستور، بإنشاء المفوضية التي تعتني بمجابهة التمييز بشتى أنواعه وصوره وخاصة التمييز على أساس اللون.

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