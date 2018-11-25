"المرأة العربية" تشارك في "تكنولوجيا المعلومات لتمكين المرأة" بلبنان

ينظم المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات، بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، مؤتمرا صحفيا تحت عنوان "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين المرأة"، بالعاصمة اللبنانية بيروت، يومي 26 و27 نوفمبر 2018.

ويهدف المرتمر تسليط الضوء على أهمية المهارات الرقمية لتمكين المرأة وربطها بفرص العمل من خلال عرض قصص النجاح من المنطقة، ويساعد على تحديد التحديات والعقبات الرئيسية التي تحول دون مشاركة المرأة في التحول الرقمي، كما يعتبر فرصة لتبادل المعرفة والمبادرات الناجحة، وبعض الممارسات الجيدة التي طورتها بعض الجهات الفاعلة في المنطقة.

ويشارك في المؤتمر مجموعة من المتخصصين من الجهات العامة، المنظمات الدولية، القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني، والمانحين الذين يعملون في مجال النوع الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية.

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