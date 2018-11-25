تناول القهوة يزيد من الرغبة الجنسية عند الرجال.. وللنساء بشروط

يلجأ الكثير إلى شرب القهوة، لما تمد الجسم من طاقة، تجعله يقوم مشاغل العمل اليومية ومهامه المنزلية، وعلى الرغم من ذلك نشرت بعض التقارير الطبية التي ربطت بين الإفراط في تناولها وبين تأثيرها على الرغبة الجنسية.

وحدد العلماء الجرعة المثالية من القهوة للشخص البالغ بين 3 إلى 4 أكواب يوميًا، مؤكدين أن للقهوة قدرة كبيرة على التقليل من خطر الإصابة بضعف الانتصاب لدى الرجال، ويرجع ذلك إلى عمل الكافيين كمحفز لتدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية الذكرية، بحسب ما ذكرته "وكالة الأنباء الألمانية".

بينما تتسبب الجرعات الكبيرة من القهوة في ارتفاع نسبة الإستروجين في الجسم؛ ما يؤثر سلبا على القدرة الجنسية للرجال، لذلك ينصح الأطباء بالالتزام بالجرعة المثالية للقهوة والتي تتراوح بين 3 إلى 4 أكواب يوميا.

وكشفت دراسة طبية حديثة أجراها علماء جامعة جنوب تكساس، قدرة القهوة على زيادة الرغبة الجنسية لدى النساء؛ إلا أن هذا التأثير لا يتحقق إلا في حالة تناول القهوة باردة مع الالتزام بكميات قليلة جدا منها.

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