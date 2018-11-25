منى المنصوري تبهر الحضور بتصاميمها في أسبوع الموضة الفرنسي بدبي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خطفت المصممة الإماراتية منى المنصوري أنظار ضيوف افتتاح أسبوع الموضة الفرنسي في دبي "تيفاني فاشن ويك" في دورته الثانية، بتصاميمها الأنثوية المفعمة بالحياة. وزينت المنصوري حفل الافتتاح الذي أقيم في فندق بالاس مدينة الحبتور في دبي، بمجموعتها الراقية والمميزة، والتي تميّزت بألوانها وأقمشتها وتطريزاتها الفاخرة. وحضر الافتتاح نخبة من خبراء الأزياء ونقاده، منهم خبير المظهر المعروف كوكو، والناقد مارك والمصور العالمي Emilio Poblete الذين قدموا خصيصا لتصوير وحضور عرض المنصوري.

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