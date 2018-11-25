لصوص يستهدفون منزل ديفيد وفيكتوريا بيكهام للمرة الثانية خلال شهر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - للمرة الثانية خلال شهر يتعرض منزل عائلة النجم ديفيد بيكهام لمحاولة سرقة من قبل إحدى العصابات، وأفادت بهذا الخصوص صحيفة ذا صن بأن 7 من حراس الأمن وكلبي حراسة تمكنوا هذه المرة من مطاردة اللصوص من داخل ساحة المنزل الذي يقدر سعره بـ 6 ملايين إسترليني.

وعلمت الصحيفة من مصدر مقرب من أسرة ديفيد أنه وزوجته فيكتوريا، شعرا بصدمة جراء تكرار محاولة السطو على منزلهما بهذا الشكل، لكن لحسن الحظ، لم يكن هناك أيًا من أفراد الأسرة وقت وقوع الحادث.

وأضاف هذا المصدر " تُقَسِّم الأسرة وقتها بين ذلك المنزل الريفي والمنزل الموجود في وسط لندن. ولحسن حظهم أنهم عززوا إجراءات الأمن هناك بعد محاولة السطو التي وقعت قبل نحو شهر، حيث استعانوا بموظفين أمن وكلاب حراسة، وكان لهم دور في حماية المنزل".

وواصل المصدر بقوله "ولولا وجود هؤلاء الموظفين وكلاب الحراسة، لكان الوضع مختلفا تماماً الآن. ويعكف بيكهام على إعادة تقييم الوضع الأمني برمته وربما يوفر حراسة إضافية إذا لزم الأمر".