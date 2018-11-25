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صيحات لافتة لمعاطف شتاء 2019 تجتاح إنستغرام بقوة.. شاهديها!

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محمد أفشكو 0 0

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت صيحات لمعاطف الشتاء بقوة هذا الموسم، بأنماط مختلفة، لفتت الأنظار عبر منصة إنستغرام الذي أصبح مصدر الموضة والصيحات الجديدة، ويتوقع المختصون أنها ستحقق شعبية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ومن أبرز صيحات المعاطف التي اجتاحت منصة إنستغرام في الموسم الحالي:

معاطف الـHoundstooth

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عادت صيحة طبعة الكاروهات الملونة، والتي تعُرف أيضًا بطبعة الـ Houndstooth هذا الموسم، خصوصًا تلك الملونة بالأسود والأصفر.

المعطف الجلدي

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ربما تملكين سترة جلدية في خزانة ملابسك، ولكن هل تملكين معطفا جلديا؟

معطف البافر

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معطف البافر هو معطف عملي ودافئ في الوقت نفسه، وقد أصبح قطعة أساسية في خزانة كل أنيقة هذا الموسم.

معطف البافر الجلدي

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الجمع بين معطف البافر والجلد في قطعة واحدة فكرة جيدة، وهذه الصيحة منتشرة في كل مكان في الوقت الحالي.

المعطف المنمق بالفرو

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هذا المعطف الجلدي المزين بالفرو على مستوى الباقة والأكمام قد يكون معطف الموسم.

معطف الترانش

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لا زال معطف الترانش الكلاسيكي قطعة ضرورية في خزانتك مهما طال الزمن.

معطف بطبعة الفهد

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اجتاحت طبعات جلود الحيوانات مدرجات الموضة في الأشهر الأخيرة، وهي لن تغيب عن الساحة هذا الشتاء، خصوصا طبعة الفهد.

معطف بطبعة الثعبان

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طبعات الحيوانات في جميع أشكالها منتشرة في جميع مدونات إنستغرام، وطبعة الثعبان هي الأخرى تتمتع بشعبية طبعة الفهد نفسها.

معطف الدب

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لا يوجد أي سبب لتجاهل صيحة معطف الدب، فهو الاتجاه الأكثر دفئا خلال الشتاء.

 

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