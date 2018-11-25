لماذا يرغب كثيرون شرب الكاكاو.. لمذاقه أم مزاياه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُعدّ الكاكاو من أكثر المشروبات الساخنة المرغوبة في كل الفصول لمذاقه الطيب وغناه بمضادات الأكسدة القوية المعروفة باسم الفلافونويد، التي تلعب دوراً كبيراً في تعزيز صحة الجسم والقلب والشرايين وخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

ويحتوي الكاكاو أيضاً على مجموعة مميزة من المعادن مثل: الحديد والزنك والكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور والكبريت.

الكاكاو من الناحية الصحية

عن فوائد الكاكاو، بيّنت أخصائية التغذية روان عطا عمله كمضاد للالتهابات، وداعم لجهاز المناعة، نتيجة عمله كمضاد أكسدة لتحييد الجذور الحرة التي قد تسبب التلف للخلايا ومكوناتها.

وثمة فوائد أخرى للكاكاو، تتمثل بعمله على خفض ضغط الدم ونسبة الكوليسترول الضار في الجسم من خلال منع تأكسده.

ويشجع أيضاً على إفراز هرموني الأندروفين والسيروتونين المرتبطين بمشاعر السعادة من جهة، والتخلص من الاكتئاب والقلق، لاحتوائه على مركبات مرتبطة بتحسين المزاج مثل الثيوبرومين والفينيل ثيامين من جهة أخرى.

وأخيراً، يقي الكاكاو من الخرف والزهايمر، والوقاية من مشاكل الكلى وارتفاع ضغط الدم.

من الناحية الجمالية

من فوائد الكاكاو للبشرة، منع ظهور التجاعيد، ومنحها مظهراً مشرقاً خالياً من البقع لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

أما للشعر، فيزيد من كثافته، ويكافح تساقطه، كما يرطّبه ويجعله حيوياً ولامعاً، من خلال استخدام "قناع الكاكاو السحري" الذي يؤثر بشكل قوي على تحفيز جذور الشعر وتسارع نموها، وفق عطا.

وأخيراً، نصحت الأخصائية بعدم الإفراط بتناوله لاحتوائه على الكافيين الذي يسبب الأرق وسرعة في ضربات القلب وفقدان العناصر في البول، والتسبب بتهييج القولون العصبي.