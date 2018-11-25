أبرزها العذراء.. تعرّفي على الأبراج الأكثر توترًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا شك أن الجميع يعاني من القلق؛ فهو سمة بشرية طبيعية، ولكن هناك من يعانون من القلق والتوتر المزمن الذي يستهلك طاقتهم، ويترك حتى الأشياء الصغيرة تعكر مزاجهم.

وبحسب خبراء الفلك، قد لا يكون هذا أمرًا تستطيعين التحكم به؛ لأنه يرجع إلى برجكِ.

وفيما يلي نعرض لكِ أكثر الأبراج توترًا:

برج الجوزاء

تستخف امرأة الجوزاء بقدراتها دائمًا، ثم تتوتر وتقلق مما إذا كانت قادرة على أداء أي مهمة تقبلها، وهذا ما يصعّب عليها اتخاذ القرارات.

برج العذراء

لا تحتاج أنثى برج العذراء لسبب حتى تقلق، فعقلها قادر على اختلاق الأمور إذا لم يتوافر سبب كاف في الواقع، كما أنها مثالية تسعى لتقديم أفضل أداء ثم تقلق وتتوتر من صعوبة الأمر.

برج الحوت

انطوائية بعض الشيء وتتوتر عند التعامل مع الناس، وخاصة إذا شعرت أنها أفصحت عن شيء كان من المفترض كتمانه.

برج الميزان

عاطفية وتتوتر بعد اتخاذ القرارات، وتقلق كثيرًا من احتمالية ارتكاب أصغر الأخطاء.

برج السرطان

أنثى السرطان عاطفية وحساسة جدًا، وتقلق من الإفصاح عن مشاعرها وتخشى الفشل لدرجة أنها قد تعزل نفسها عن العالم إذا فشلت في شيء مهما كان ضئيلًا، وتتوتر عند التفكير في أي مواجهة.