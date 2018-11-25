بدرية أحمد بملابس "جريئة" بعد خلع الحجاب.. وتؤكد: "أنا مخطوبة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرصت الفنانة المثيرة للجدل بدرية أحمد على التواجد في المُلتقى المهني لخبيرات التجميل، وذلك من أجل مساندة الفتيات في هذا المجال.

وأجرت بدرية خلال المناسبة لقاء صحفيا، إذ تم سؤالها فيما إذا كانت تعاني من حالة نفسية جعلتها تخلع الحجاب بعد وضعه، فكشفت أنها تمر بحالة نفسسية عصيبة، بالإضافة إلى لُجوئها إلى طبيب نفسي من أجل العلاج، إلى جانب خُضوعها لجلسات تنويم مغناطيسي وتناولها الأدوية.

وأضافت الفنانة الخليجية أنها لا تعلم لماذا وصلت إلى هذه الحالة، وأن الوعكة المرضية التي مرت بها لا علاقة لها بالاضطرابات التي عاشتها، وأن هناك بعض الأسباب الخاصة التي لن تكشف عنها.

وعن خلعها الحجاب، قالت بدرية إن الأهم هو أن تحجب قلبك ولسانك عن الناس والكلام السيء والمؤذي، وعن إطلالتها الجريئة جدًا في الحفل بعد خلعها الحجاب، حيث ارتدت فُستانا من دون أكمام مكشوف الصدر، قالت الفنانة إنها تتبع الموضة وأنها اختارت فستانا يتناسب مع الحدث.

وعن حياتها العاطفية، أكدت أحمد أنها ما زالت مخطوبة، وارتبطت باليوم نفسه الذي خلعت فيه حجابها، وأضافت أنها تعشق السوشال ميديا ولا يهمها إن كانت مثيرة للجدل.

يُشار إلى أن الفنانة بدرية أحمد أثارت حولها مؤخرًا جدلًا واسعًا بسبب ارتدائها الحجاب وخلعه بمدة قصيرة جدًا ثم إعلانها خطوبتها.