كاريس بشار.. بطولة 3 مسلسلات في 2019

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انضمت الفنانة السورية كاريس بشار إلى أبطال مسلسل "دقيقة صمت" تأليف سامر رضوان وإخراج شوقي الماجري حيث تؤدي شخصية "ربى" شقيقة "غدير- عابد فهد".

وكانت أخبار كثيرة تحدثت عن أسماء نجمات سوريات سيؤدين دور البطولة النسائية في العمل الذي تنتجه شركة إيبلا قبل أن يتم الإعلان أخيراً عن ذهاب الدور إلى النجمة كاريس بشار.

وتستعد بشار أيضاً خلال الأيام القليلة المقبلة للبدء بتصوير دورها في مسلسل "سلاسل دهب" مع المخرج إياد نحاس إلى جانب الفنان بسام كوسا لتؤدي دور إحدى زوجاته الثلاث بينما تشاركها البطولة كل من شكران مرتجى وديمة بياعة.

كذلك ستطل النجمة كاريس بشار على جمهورها في بطولة مسلسل "أرض محروقة" تأليف إيمان السعيد وإخراج الليث حجو وإنتاج إيمار الشام، وتؤدي في العمل شخصية مركبة تعيش نزاعات داخلية بسبب ما يعترضها من ظروف بعد سفر زوجها إلى خارج البلاد.