أخرجتها عن "أنثوتها".. 20 صورة لسيدات يجاهدن لـ"كسب الرزق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

"أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عنه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية" هكذا تعرف الأمم المتحدة العنف ضد المرأة على موقعها الرسمي، فالتحرش والضرب والإهانة ليس تلك فقط أشكال العنف ضد المرأة، إنما الظروف المعيشة التي تدفعها للخروج عن طبيعتها الأنثوية، للعمل لكسب الرزق ومساعدة الأسرة، أو ربما لمراعاة شؤون أولادها وجلب احتياجاتهم اليومية من الماء أو الطعام.

يصادف اليوم الأحد، اليوم العالمي لنبذ العنف ضد المرأة، إذ يهدف لرفع حجم الوعي بالمشكلات التي تمر ها المرأة مثل التحرش والاغتصاب والعنف الأسري (هو إهانة المرأة والأذى الذي تتعرض له سواء النفسي أو الجسدي من أحد أفراد الأسرة).

يرجع تاريخ هذا اليوم إلى حادث اغتيال الأخوات الثلاث ميرابال بطريقة وحشية في ذلك التاريخ، عام 1960، فكن أبناء أحد رجال الأعمال وفيالوقت نفسه معارضات لنظام رافائيل تروخيلو رئيس جمهورية الدومنيكان، فجرى اعتقالهم وتعذيبهم قبل أن يفرج عنهم ويتعرضوا للاغتيال، والتي تكشف أن السبب وراء هذا الحادث تروخيلو.

وبمناسبة هذا اليوم يعرض لك "مصراوي" ألبوم صور لمجموعة من النساء يقمن بأعمال شاقة لكسب الرزق أو المعاونة رب الأسرة، أو لجلب الاحتياجات الأساسية للأسرة: