ما وسيلة منع الحمل الآمنة في بداية الزواج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي ترغب كثيرات عند الزواج تأجيل الحمل ولكن يخشين استخدام وسيلة تؤثر على قدرتهن على الإنجاب، فما الوسيلة المناسبة والآمنة في بداية الزواج؟ الدكتور محمد عوني النجار، مدرس مساعد أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة، أوضح أن منع الحمل يعتمد بشكل عام على عدة طرق، منها طرق فسيولوجية والمقصود بها الوسائل الطبيعية وفي هذه الحالة تعتمد على أيام التبويض والتي تعرف بفترة الأمان، وتبدأ من اليوم العاشر حتى الثامن عشر من بداية الدورة الشهرية، ولكنها "غير مضمونة بنسبة كبيرة". لمتابعة القراءة تابع موقع"الكونسلتو".

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