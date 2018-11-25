كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 12:54 مساءً - مؤتمر الأحواز فى الدنمارك يرفع شعار الهوية العربية

تتواصل في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن لليوم الثاني على التوالي، فعاليات المؤتمر السنوي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز تحت شعار “مع الأحواز في التصدي للإرهاب الإيراني”.

ويناقش المؤتمر، الذي ينعقد بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لانطلاق حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، أهمية دعم نضال الأحوازيين في إطار التصدي العربي الجامع لمشاريع النظام الإيراني التي تستهدف الدول العربية كافة.

ويأمل منظمو المؤتمر الاستجابة لمطالبهم برفع مستوى دعم الأحوازيين وقضيتهم سياسيًّا وإعلاميًّا وصولًا إلى الاعتراف بالأحواز بلدًا عربيًّا مستقلًا يتم تمثيله في جامعة الدول العربية وجميع المحافل السياسية والحقوقية والإعلامية العربية والدولية.

وتم خلال المؤتمر الإعلان عن تشكيل لجان، عهد إليها بطرح قضية الأحواز من الناحية القانونية، وتسليط الضوء على إرهاب النظام الإيراني ضد الحركات المعارضة.

وتطرق المشاركون في اللجنة القانونية، المنبثقة عن المؤتمر لأهمية” إبراز الحقائق التاريخية التي تؤكد عروبة الأحواز وأهله وأنه بلد محتل من قبل النظام الإيراني؛ بما يعزز حق الشعب العربي الأحوازي في النضال من أجل تحرير بلده المغتصب”.

وطالب المؤتمرون بـ”تكوين مجموعات ضغط عربية وقوى دولية تدعم قضية الأحواز بما ينقلها إلى صدارة القضايا المطروحة في المحافل العربية والدولية”.

وتميز المؤتمر بحضور عربي ودولي لافت، من خلال شخصيات سياسية ونشطاء داعمين لقضية الأحواز والقضايا العربية العادلة.

وقد أثارت التغطية الإعلامية الدولية التي حظي بها المؤتمر وحضور وسائل إعلام وقنوات إخبارية وصحف دنماركية ونرويجية و أمريكية من بينها وول ستريت جورنال .حفيظة الإعلام الإيراني، الذي خرق الصمت الرسمي حتى الآن، وتكفل بمهاجمة الدنمارك بسبب احتضانها لمؤتمر المعارضة الأحوازية.

وانتقدت وكالة أنباء “فارس نيوز” الذراع الإعلامي للحرس الثوري الإيراني، التظاهرة، قائلة إن السلطات الدنماركية لا تزال تفتح أبوابها مرة أخرى لمن وصفتهم بـ”الإرهابيين الأحوازيين”، زاعمة أن السعودية أرسلت عددًا من الشخصيات الإعلامية والسياسية المقربة منها لحضور وتغطية مؤتمر المعارضة الأحوازية.

الانزعاج الإيراني مرده إلى أن السلطات الأمنية في الدنمارك، كشفت الشهر الماضي أن إيران كانت تخطط لقتل أحد أعضاء حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، التي حملتها طهران مسؤولية الهجوم الذي استهدف عرضًا عسكريًّا في الـ22 من سبتمبر الماضي، وأسفر عن مقتل 25 شخصًا على الأقل.

وسحبت الخارجية الدنماركية سفيرها من طهران على خلفية مخطط تنفيذ اغتيال في كوبنهاغن، قبل أن تقرر إعادته، إذ تحدثت الإعلام الإيراني عن عودة السفير الدنماركي “دني عنان” إلى طهران يوم الخميس الماضي.

وكان المؤتمر السابق للحركة عُقد العام الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

