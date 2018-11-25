كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 12:54 مساءً - شاهد - أحتفال أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها خلال إحتفالية عيد ميلاد الفنانين أحمد حلمي ومنى زكي، والذي أقيم بعد أيام من موعده الأصلي المقرر له 18 نوفمبر الجاري.

حضر حفل عيد ميلاد أحمد حلمي ومنى زكي عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم: شيريف منير وغادة عادل ورامز جلال وشيكو والسيناريست تامر حبيب.

ويحتفل أحمد حلمي ومنى زكي كل عام بعيد ميلادهما معًا، والذي يقع في نفس اليوم بحضور الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.