كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 12:54 مساءً - أحمد مجدي: اعتمدت على الإضاءة الطبيعية في أعمالي

قال الفنان أحمد مجدي أنه اعتمد على الإضاءة الطبيعية خلال تصوير فيلمه " لا أحد هناك " الذي شارك من خلاله في مسابقة أسبوع النقاد ضمن فعاليات الدورة رقم٤٠ من مهرجان القاهرة السينمائي.

وأكد مجدي انه كان يقصد ان يقدم الفيلم بإيقاع هادئ، لافتا الى انه قسم الفيلم الى ٥ أجزاء وتصاعدت من خلاله الأحداث .

ويعد هذا العرض الأول العالمي لفيلم " لا أحد هناك " في أول تجاربه الإخراجية لأحمد مجدي .