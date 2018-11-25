كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 12:54 مساءً - محمد عواد: الأهلي فاوضني.. وحزين على الدروايش

محمد عواد

كشف محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي، عن وجود مفاوضات من الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال عواد خلال مداخلة هاتفية "لراديو 9090": "الأهلي تفاوض معي منذ أسبوع تقريبًا، عن طريق مسؤول في لجنة التعاقدات، الذي تواصل مع أحد الاصدقاء المقربين لي".

وأضاف: "مسؤولو الوحدة السعودي يتمسكون باستمراري مغ الفريق خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "حزين للمستوى الذي وصل إليه الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز، وأتمنى أن يتحسن الفريق في يناير".

وكان عواد قد انتقل من صفوف الإسماعيلي إلى الوحدة السعودي في الانتقالات الصيفية الماضية.

وعن أزمة عصام الحضري، مع الإسماعيلي، واصل: "الحضري قيمة كبيرة في مصر، ولا أريد أن أتطرق للحديث عن أزمته الحالية مع النادي، هو بالتأكيد لديه أسبابه في رفضه للسفر مع الدراويش".

عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي، رفض السفر مع بعثة الفريق إلى بوروندي لخوض مباراة ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا أمام فريق نجوزي.

وعن عدم المشاركة مع منتخب مصر، اختتم: "أركز في تدريباتي مع الوحدة، وسأبذل قصارى جهدي من أجل حراسة مرمى الفراعنة بشكل أساسي".