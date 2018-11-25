كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 12:54 مساءً - عبد الحفيظ يعقد جلسة مع أزارو على هامش مران الأهلي

وليد أزارو،

عقد سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، جلسة مطولة مع المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق، على هامش مران الفريق صباح اليوم الأحد.

وجاءت الجلسة للاطمئنان على اللاعب وتحفيزه للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الارتباطات القوية في مسابقة الدوري.

وغاب أزارو عن تدريبات الكرة اليوم، واكتفى بأداء تدريبات تأهيلية فقط بسبب تورم وجه القدم الذى حرمه أيضا من مران أمس.