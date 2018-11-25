كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 12:54 مساءً - لبنى عبدالعزيز تشارك تامر حسني فيلم الأنيميشن الجديد

أعربت ممثلة الدوبلاج المصرية وبطلة مسلسلات "ديزني" لبنى عبدالعزيز، عن سعادتها بتجسيدها لشخصية "بيني باركر" في فيلم الأنيميشن العالمي "into the spider verse"، والذي يقوم ببطولة نسخته العربية النجم تامر حسني، والذي سيطرح بجميع سينمات العالم والوطن العربي ١٣ ديسمبر المقبل.

أشارت لبنى، إلى أنها تجسد شخصية "بيني باركر" الفتاة العملية التي تستخدم التكنولوجيا بشكل أساسي في حياتها، وتقوم بالاستعانة بها في حل كل المشاكل والمواقف التي تتعرض لها.

وقالت بطلة أفلام ديزني: "على الرغم من ذكاء وقوة شخصية بيني التي أجسدها في الفيلم، إلا أنها ذات طابع عاطفي بشكل كبير، ووفاة والدها يجعلها شخصية حساسة كثيرًا ويؤثر ذلك على حياتها".

وأكدت لبنى عبدالعزيز، أن النجم تامر حسني إضافة مهمة للفيلم، حيث أن الجانب الكوميدي في شخصيته أضاف نوع من المرح والبساطة للشخصية التي يجسدها ولأحداث الفيلم بشكل عام، مشيرة إلى أنه شخص متواضع وتعامل بروح طيبة مع جميع أبطال الفيلم.

ورحبت عبدالعزيز، بفكرة التجمع العربي الموجود بين أبطال الفيلم، حيث يشارك فيه عدد من نجوم الوطن العربي، منهم الممثلة السورية رشا تللو، والمخرج والممثل الإماراتي عبد الله الجنيبي، ومن سوريا والجزائر تالة طرقان وآسيا نابلسي وديما طرقان، كما يشارك من مصر محمد هاني وهشام الشاذلي ومعتز الشاذلي وعمر عصام.

جدير بالذكر أن ممثلة الدوبلاج لبنى عبدالعزيز، تخرجت من كلية الإعلام بالجامعة الإمريكية، بالإضافة لدراستها بقسم المسرح، وعملت في المجال الإعلامي والدوبلاج كمخرجة وممثلة على مدار سبع سنوات، ومن أهم أعمالها بطولة مسلسلات ديزني بشخصية "الدكتورة ماكستفنز"، وكارتون نتورك العربية "نينجاجو" و"بوللي بوكيت" و"الأبطال المبتدئون".

