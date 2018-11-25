كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 12:54 مساءً - شاهد - الأميرة رنا سماحة تستعرض لغة الإشارة

شاركت الفنانة رنا سماحة، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت فيه تستعرض لغة الإشارة، وتقول: «العين اللى بتشوف الناس كلها متساويين زى بعض هى دى العين اللى بتشوف صح، لان بيهم ومعاهم إحنا اكيد قد التحدي».

شارك في الفيديو الفنان كريم كوجاك، جينا سليم، رنا سماحة وقام بترجمة الفيديو بلغة الإشارة الفنانه يسرا اللوزي.

يذكر أن مرحلة ما بعد مونتاج الفيديو من وكالة طارق نور، ومن إنتاج R.K. Works، واخراج: أيمن لطفي، ومخرج الوحدة الثانية أشرف قطب، ومخرج الفيلم الإبداعي رنا خليل، والكاتب عمرو محيى ، وموسيقى Bensound.com.



